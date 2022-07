Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Meuselwitz - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Nachdem bei der Rettungsleitstelle die Meldung zu einem Hausbrand in der Ortslage Wintersdorf gemeldet wurde, rückten gestern Abend (04.07.2022), gegen 21:25 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Berggasse aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch nicht geklärter Ursache in einer auf dem Grundstück befindlichen Garage, welche an ein Nebengelass des wiederrum angrenzenden Haupthauses anliegt, ein Feuer ausbrach. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, die Flammen unter zu Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Das leerstehende Haus, welche bereits vor dem Brand nur zum Teil bewohnbar war, ist durch die Rauchentwicklung nunmehr in Gänze nicht mehr benutzbar. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Kripo aus Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell