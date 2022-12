Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl

Am Freitag, 16. Dezember 2022, zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Garten in der Löninger Straße einen Holzkranz sowie eine Lichterkette. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 18. Dezember 2022, 20.00 Uhr und Montag, 19. Dezember 2022, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen diverse Rohre einer Kupferregenrinne von einem Gebäude der Kirchengemeinde in der Straße Pämerhauk. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Geldbörsendiebstahl

Am Freitag, 16. Dezember 2022, zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr, wurde eine 63-jährige Frau beim Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Nikolausdorfer Straße von einem unbekannten Mann angerempelt. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Gemüseabteilung. An der Kasse stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse, welche sich in ihrer Jackentasche befand, entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 17. Dezember 2022, 14.00 Uhr und Montag, 19. Dezember 2022, 17.15 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus im Cappelner Damm ein. Das Diebesgut steht noch nicht abschließend fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Montag, 19. Dezember 2022, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, trat eine bislang unbekannte Person gegen die Fahrertür eines Audi, welcher geparkt auf einem Hof in der Osterstraße stand. Dadurch wurde das Fahrzeug mit einer Delle beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 19. Dezember 2022, um 7.55 Uhr, wollte eine 41-jährige Autofahrerin aus Garrel von der untergeordneten Straße Im Fange nach links auf die Böseler Straße abbiegen. Dabei übersah sie den 16-jährigen Moped-Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg, welcher auf der Böseler Straße in Richtung Ortsmitte fuhr. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, stürzte zu Boden und rutschte gegen den Pkw der 41-jährigen Frau. Der Jugendliche wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er steht im Verdacht, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 4. Dezember 2022 und Donnerstag, 8. Dezember 2022, 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw eine Gartenmauer im Amselweg und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell