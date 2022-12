POL-CLP: Landkreise Cloppenburg & Vechta - Betrug

Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Tödlicher Verkehrsunfall Am Dienstag, 20. Dezember 2022, gegen 4.00 Uhr, wurde ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Hinnenkamper Straße gemeldet. Zuvor war die 31-jährige Autofahrerin aus Damme von Vörden kommend in Richtung Damme unterwegs und verlor nach bisherigen Erkenntnissen in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw, geriet auf den ...

mehr