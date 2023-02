Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Frontalzusammenstoß während eines Parkvorgangs (11.02.2023)

Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden ist es am Samstag um 14:20 Uhr in der Weiherdammstraße in Blumberg gekommen. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer wollte rückwärts einparken. Während des Parkvorgangs geriet er mit seiner Fahrzeugfront auf die Gegenspur. Unmittelbar danach kam es zu einer Kollision, als ein 31-jähriger Ford-Fahrer frontal in den BMW fuhr. Durch die Kollision wurde der 31-jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 10.000 EUR. Gegen den 47-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier in Donaueschingen unter der Rufnummer 0771/837830 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell