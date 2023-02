Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten (11.02.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen, 11.02.2023 gegen 03:20 Uhr in Konstanz in der Radolfzeller Straße. Eine Streife des Polizeireviers Konstanz wollte eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle eines PKW Audi durchführen, welcher von der Einmündung der L221 kommend den Beginn der Radolfzeller Straße befuhr. Die mit dem Streifenwagen gegebenen Anhaltesignale wurden zunächst befolgt und der Audi stoppte. Als sich die Beamten auf Höhe des zu kontrollierenden PKW befanden gab dessen Fahrer unvermittelt Vollgas und entzog sich so der Kontrolle. Die Beamten begaben sich zurück zu ihrem Fahrzeug und hatten aufgrund des zeitlichen Verzugs keinen Blickkontakt mehr zu dem flüchtenden PKW. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte dieser verunfallt im weiteren Verlauf der Radolfzeller Straße in Höhe Einmündung Sternengässle festgestellt werden. Ermittlungen zufolge kam der PKW, welcher durch einen 16-Jährigen gesteuert wurde, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen mit Schutzrohren versehenen Baum. Im weiteren Unfallverlauf prallte das Unfallfahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW Nissan. Dieser Aufprall war so stark, dass der Nissan mehrere Meter weit weggeschleudert wurde und umkippte. Sowohl der 16-jährige PKW-Lenker als auch sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden schwerverletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Konstanz mit technischen Rettungsmitteln aus dem PKW gerettet werden. Der 16-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in eine Klinik verbracht. Der 19 Jahre alte Beifahrer erlitt schwerste Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber der schweizerischen Rettungsflugwacht (REGA) in eine Klinik transportiert werden. Hierzu landete der Rettungshubschrauber direkt an der Unfallstelle. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Für die Rettungsmaßnahmen und zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme war die Radolfzeller Straße bis 06:45 Uhr gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 30.000 Euro. Der 16-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

