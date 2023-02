POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten (10.02.2023)

Konstanz (ots) - Am Donnerstag, 09.02.2023 gegen 19:00 Uhr kam es in der Hindenburgstraße in Mönchweiler zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge. Ein 56-jähriger PKW-Lenker befuhr die Hindenburgstraße, in Höhe der dortigen Kirche kam ihm ein bislang unbekannter PKW entgegen und streifte das Fahrzeug des ...

mehr