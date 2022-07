Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach Fehlende Heckscheibe ruft Polizei auf den Plan

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Ein Kleintransporter ohne Heckscheibe fiel am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 20:00 Uhr, einer Polizeistreife in der Weinstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer zudem noch Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der 64-jährige Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld und einem 4-wöchigen Fahrverbot rechnen. Die fehlende Heckscheibe muss in einem Mängelberichtsverfahren unverzüglich ersetzt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell