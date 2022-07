Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Neustadt Nord - Alkoholisiert in die Schutzplanke

A65/AS Neustadt Nord (ots)

Mit 1,7 Promille rauschte gestern Abend (13.07.2022, 21.30 Uhr) ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug über die Autobahn. Bei der AS Neustadt-Nord verlor er beim Verlassen der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Schutzplanke, wo er anschließend über diese an einen Baum geschleudert wurde. Durch den Überschlag entstand an seinem Auto wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schutzplanke wurde massiv beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 50.000 Euro. Zur medizinischen Abklärung kam der Mann in ein Krankenhaus, wo ihm die angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Wegen der Bergung und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

