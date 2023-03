Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und der illegalen Einreise ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen 51-Jahre alten Mann, der am frühen Donnerstagmorgen in Plochingen festgenommen werden konnte.

Kurz vor drei Uhr war einer Polizeistreife ein klirrendes Geräusch und bei der nachfolgenden Überprüfung eine eingeschlagene Scheibe an einer Gaststätte in der Häfnergasse aufgefallen. Offenbar war hier erfolglos versucht worden, in die Gasträume einzudringen. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte in der Bergstraße auf den mit einer Axt bewaffneten und maskierten Tatverdächtigen, der beim Erblicken des Streifenwagens sofort zu Fuß die Flucht ergriff. Der Maskierte konnte von den Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Neben Handschuhen und der Axt wurde bei dem Mann weiteres mutmaßliches Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der einschlägig vorbestrafte Kosovare erst vor etwa einem Jahr in sein Heimatland abgeschoben worden war und sich illegal im Bundesgebiet aufhielt.

Der Beschuldigte wurde am Mittwochmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft und der Ausländerbehörde beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell