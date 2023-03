Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Gasaustritt; Verkehrsunfälle; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Ein Kia ist am Donnerstagmorgen auf der Nürtinger Straße in Brand geraten. Der Fahrer des Wagens stellte gegen 7.45 Uhr fest, dass der Pkw nicht mehr beschleunigte, weshalb er in einer Parkbucht vor dem Ortseingang von Frickenhausen anhielt. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto bereits in Vollbrand. Für die Dauer der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Straße für rund 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Kia wurde abgeschleppt. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Gas ausgetreten

Gasgeruch hat am Donnerstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, in einem Wohngebäude in der Schulstraße für etwas Aufregung gesorgt. Zuvor hatte ein Bewohner den Geruch bemerkt und den Netzbetreiber informiert, der die Hauptleitung vorsorglich schloss. Die Bewohner begaben sich ins Freie. Wie sich im Zuge der Überprüfungen durch die Feuerwehr herausstellte, dürfte das Gas aus einer Leitung sowie einer Gasflasche ausgetreten sein. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war nicht entstanden. Die Personen konnten im Anschluss in das Gebäude zurückkehren. (mr)

Köngen (ES): Schwer verletzter Fahrradfahrer

Schwere Verletzungen zog sich ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zu. Der Radler befuhr gegen 16.30 Uhr den Gehweg der Adolf-Ehmann-Straße in Richtung Industriegebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte er ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen geparkten Pkw hindurch auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem VW Golf einer 34 Jahre alten Pkw-Lenkerin, die ebenfalls in dieser Fahrtrichtung unterwegs war. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. (gj)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten, der am Donnerstagabend in der Waldenbucher Straße auf dem Parkplatz des Uhlbergturms eine Frau belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Die 58-Jährige war gegen 19.15 Uhr auf dem Parkplatz, als sie von dem Mann aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Als sie sich dem Fahrzeug näherte, entblößte sich der Unbekannte vor ihr. Als sie daraufhin von dem Auto weglief, fuhr dieses zügig weg. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein auffällig orangefarbenes, größeres Fahrzeug gehandelt haben. Auf der Heckscheibe des Wagens war ein großes Kreuz in der Farbe Beige bis Braun angebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Auf knapp 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Reutlinger Straße entstanden ist. Eine 24-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Suzuki auf dem rechten Fahrstreifen der Reutlinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Stuttgarter Straße/B27 wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen neben ihr fahrenden 1er BMW eines 27-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Suzuki nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell