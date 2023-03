Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unwetterbilanz; Brände; Verkehrsunfälle

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Unwetter fordert dutzende Polizeieinsätze

Ein Unwetter, das am Freitagmittag über alle vier Landkreise des Polizeipräsidiums Reutlingen gezogen ist, hat allein zwischen 13 Uhr und 15 Uhr zu rund 160 Polizeieinsätzen geführt. Danach entspannte sich die Situation allmählich. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle handelte es sich um umgestürzte Bäume, Verkehrszeichen sowie Bauzäune, die teilweise auch geparkte Fahrzeuge beschädigten oder entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge hatten. Gegen 13.15 Uhr wurde in der Seebronner Straße in Rottenburg eine 36-Jährige von einem umstürzenden Baum am Arm getroffen und dabei augenscheinlich leicht verletzt. Die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Rund zehn Minuten später fiel auf der K 1227 zwischen Leinfelden und Steinenbronn ein Baum auf einen fahrenden Suzuki. Verletzt wurde niemand. Der in Höhe von circa 8.000 Euro beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Auf der B 28 bei Rottenburg ereignete sich infolge des Sturms ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 13.45 Uhr wollte ein Lkw-Lenker von der L 370 kommend auf die Bundesstraße auffahren, wobei der Anhänger von einem Windstoß erfasst und auf die Gegenfahrspur gedrückt wurde. Ein entgegenkommender Ford, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde, kollidierte in der Folge frontal mit dem Anhänger. Der 61-Jährige zog sich dabei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Fast zeitgleich kippte auf der K 1250 bei Bissingen ein Wohnwagenanhänger sturmbedingt um, wodurch die Fahrbahn blockiert wurde. Personen wurden nicht verletzt. Der Blechschaden am Pkw und dem Wohnwagen, der geborgen wurde, beträgt schätzungsweise 20.000 Euro. Der durch das Unwetter verursachte Gesamtschaden kann nicht beziffert werden. Im Laufe des Nachmittags und Abends muss insbesondere im Straßenverkehr auch weiterhin mit auf die Fahrbahn gewehten oder gestürzten Gegenständen gerechnet werden. (mr)

Reutlingen (RT): Fritteuse in Brand geraten

Zu einem Brand in einer Schnellgaststätte in der Kaiserstraße sind die Einsatzkräfte am Freitagvormittag ausgerückt. Kurz vor elf Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die rasch vor Ort war, konnte den Brand der Fritteuse zum Glück schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Zwei Zeuginnen, die sich beim Brandausbruch im Gebäude aufgehalten hatten, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem Küchengerät wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Fußgängerin übersehen

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste eine 61 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in die Klinik gebracht werden. Eine 50-Jährige war kurz nach neun Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Markstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Metzinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie die Fußgängerin, die die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg querte und erfasste die Frau. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Wernau (ES): Fußgänger von Pkw erfasst (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Kirchheimer Straße sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 81 Jahre alter VW Polo-Lenker gegen 10.20 Uhr die Kirchheimer Straße in Richtung B313. Im Bereich des Rathauses soll er mit seinem Wagen über die offenbar Rot zeigende Ampel gefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 74 Jahre alten Fußgänger, der wohl bei Grün die Fahrbahn von rechts kommend überqueren wollte. Der 74-Jährige erlitt bei dem anschließenden Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagmittag in Tübingen ereignet. Gegen 13.45 Uhr war ein 21 Jahre alter VW-Lenker auf der Straße Am Stadtgraben unterwegs und fuhr auf den Daihatsu eines 51-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daihatsu noch auf einen Seat aufgeschoben, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde. Der 51-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den drei Autos dürfte mit insgesamt circa 8.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Gomaringen (TÜ): Brand in Keller

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, in den Kirchenweg ausgerückt. Im Keller eines dortigen Wohnhauses war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner versuchte noch vergeblich, die Flammen zu löschen. Anschließend begab er sich zusammen mit einer weiteren Bewohnerin ins Freie. Beide Personen wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf einen Kellerraum begrenzt und schließlich gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

