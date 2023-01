Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.01.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Tödlich verunglückt

In der Nacht auf Sonntag stürzte ein 34-jähriger Mann von einem Hausdach in Bad Mergentheim in die Tiefe. Gegen 1.45 Uhr lief der Mann auf dem Dach eines Hauses in der Marienstraße umher. Im weiteren Verlauf stürzte er aus bislang ungeklärten Gründen circa acht Metern hinab. Nach ersten Erkenntnissen rutschte der Mann alleinbeteiligt aus, konnte sich zunächst noch kurz an einem Balkon festhalten und fiel dann dennoch in die Tiefe. Der schwer verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er im Laufe der Nacht an seinen schweren Verletzungen.

