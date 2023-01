Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Zigarettenautomaten gesprengt - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte sprengten am Sonntagmorgen und am Sonntagabend zwei Zigarettenautomaten in Bad Friedrichshall-Plattenwald. Gegen 0.30 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall in der Straße "Palisadenring" gehörte hatte. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Zwei bislang Unbekannte sprengten gegen 20.30 Uhr einen weiteren Zigarettenautomaten in der Forßmannstraße. Beim Eintreffen der Polizei konnten noch diverse Zigarettenschachteln und Bargeld im Splitterfeld um die zerstörte Maschine herum aufgefunden werden. Die Höhe des Diebesgutes ist in diesem Fall unbekannt. Auch kann die Höhe des entstandenen Sachschaden an beiden Tatorten bisher nicht eingeschätzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein verletztes Kind und geringer Sachschaden sind die Folge eines Unfalls am Samstagmittag in Heilbronn. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Sprinter gegen 13 Uhr aus einer Hofeinfahrt in die Leinbachstraße ein. Da ihm durch die Hausfassade die Sicht auf die Straße versperrt war, musste er bis auf den Gehweg vorfahren, um die Straße einsehen zu können. Hier übersah er vermutlich einen 8-jährigen Fahrradfahrer auf dem Gehweg und erfasste diesen mit der Fahrzeugfront. Durch den Zusammenstoß kippte der Junge nach links auf die Straße. Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Sprinter und an dem Fahrrad des 8-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss Unfall mit Verletzten verursacht

Vier Verletzte und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls in Heilbronn am Freitagmittag. Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 26-Jährige in der Saarlandstraße, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit ihrem BMW auf einen verkehrsbedingt haltenden Seat einer 55-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf die Gegenfahrbahn geschoben und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden BMW eines 56-Jährigen. Alle drei Fahrzeugführer so wie der 57-Jährige Beifahrer im Seat wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die BMW-Fahrerin unter Alkoholeinflluss stand. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,6 Promille. Daher musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Eine Beschlagnahme des Führerscheins der 26-Jährigen war nicht möglich, da sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Alle am Unfall beteilitgten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekanne Person am Donnerstagabend in Heilbronn. Eine 23-Jährige hatte ihren VW Polo zwischen 20 Uhr und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Happenbacher Straße abgestellt. Am nächsten Morgen entdeckte sie bei Tageslicht einen Streifschaden an der Front des VWs. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Vermutlich Gas mit Bremse verwechselt - 2 Personen verletzt

Vermutlich weil er das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte, verursachte ein 67-Jähriger am Freitagmorgen einen Unfall in Heilbronn. Der Mann wollte gegen 10.30 Uhr mit seinem BMW X5 in eine Parklücke in der Götzenturmstraße einfahren. Statt zu bremsen gab er allerdings Gas und fuhr gegen eine Hauswand. Bei dem Aufprall wurden die beiden 43- und 13-jährigen Mitfahrerinnen im BMW leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Am X5 und dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von circa 65.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Freitagabend einen Unfall in Bad Friedrichshall und flüchtete im Anschluss. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bekam der Fahrer oder die Fahrerin eine Kurve in der Friedrichshaller Straße nicht und kollidierte gegen 20.45 Uhr mit einem geparkten Peugeot. Anschließend setzte er oder sie die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem Peugeot einer 25-Jährigen beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell