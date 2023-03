Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Verdacht - Verdächtiges Ansprechen von Kind

Freiburg (ots)

Ein 8-jähriges Mädchen soll am Dienstag, 28.02.2023, gegen 13.00 Uhr, aus einem dunklen Auto heraus von einem Mann in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden sein. Die 8-Jährige war auf dem Nachhauseweg von der Schule, als sie in der Feuerbacher Straße von dem Mann angesprochen wurde. Das Mädchen reagierte vorbildlich, ging nicht auf den Mann ein und entfernte sich. Der Polizeiposten Kandern bittet Zeugen, welche zum beschriebenen Vorfall Angaben machen könnten, sich unter der Telefonnummer 07626 977800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell