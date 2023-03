Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Fußgängerin überrollt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Eine 31-jähriger Fußgängerin befand sich am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 09.10 Uhr, im Hebelweg in einem abschüssigen Zufahrtsbereich, als sie von einem rückwärtsfahrenden Kleintransporter umgestoßen und nach Sachlage von dem rechten Hinterrad überrollt wurde. Die schwerstverletzte Fußgängerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Der 23 Jahre alte Fahrer des rückwärtsfahrenden Kleintransporters erlitt einen Schock.

