Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit von Montag, 23.01.2023, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 24.01.2023, 14.00 Uhr, ereignete sich im Ulmenweg in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800,- Euro. Als verursachendes Fahrzeug dürfte ein Lkw in Betracht kommen. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell