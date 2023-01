POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rengsdorf (ots) - Am 23.01.2023, 17:15 kam es auf der B256 im Bereich der Anschlussstelle Rengsdorf-nord zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Unfallzeugen, welche noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

