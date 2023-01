POL-PDNR: Komplettdiebstahl Radlader

Wissen (ots) - Am Montagmorgen, 23.01.2023, um 07:00 Uhr bog ein Tieflader in Wissen von der B 62 nach links in die Marktstraße ab und fuhr in Richtung des Altstadtkreisels. Der Tieflader hatte zwei Arbeitsfahrzeuge geladen. Beim Durchfahren der Unterführung der Bahngleise, bei der eine Durchfahrtshöhe von maximal 4 m besteht, blieb der Tieflader mit einem aufgeladenen Gabelstapler an der Unterführung hängen. Der ...

mehr