Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Holzschuppens

Alsheim (ots)

Zum Brand eines Holzschuppens kam es am gestrigen Montagabend auf einem Acker hinter dem Alsheimer Sportplatz. Gegen 20:00 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand anschließend unter Kontrolle bringen und löschen. Im Schuppen befanden sich mehrere Strohballen, die durch das Feuer zerstört wurden. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Wormser Polizei von Brandstiftung aus. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Wer zur genannten Tatzeit in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell