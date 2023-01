POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Linz am Rhein (ots) - Am Montagmorgen kollidierte ein Transporter mit einem Blumenkübel in der Innenstadt von Linz. Nach zeugenangaben soll der Fahrer ausgestiegen sein, sah sich den Schaden an und fuhr dann von der Unfallörtlichkeit. Zeugen konnten das amtliche Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs ablesen. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

