POL-FR: Rheinfelden/Inzlingen: Speisefette verunreinigen Bundesstraße 316

Freiburg (ots) - Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin musste am Mittwoch, 01.03.2023, gegen 05.30 Uhr, wegen einem unbekannten Mann anhalten, da dieser in der Gretherstraße auf der Fahrbahn stand. Unvermittelt soll der Mann um das Auto herumgegangen sein und mit einem Holzknüppel die Heckscheibe eingeschlagen haben. Danach verschwand er in einem nahegelegenen Hauseingang. ...

