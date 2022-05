Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Trickbetrüger erbeuten mehrere Tausend Euro

Mörfelden-Walldorf (ots)

Trickbetrüger haben am Dienstag (17.05.) bei einem Anruf mit der bekannten "Europol" Masche mehrere Tausend Euro erbeutet. Gegen 10 Uhr kontaktierten die Kriminellen eine Frau aus Mörfelden und gaben sich als Europol Mitarbeiter aus. Über die nächsten Stunden hinweg gaukelten sie der Dame vor, dass es eine Drogenbande auf ihr Konto abgesehen hätte und diese nun gesperrt werden könnte. Durch geschickte Gesprächsführung und enormen psychischen Druck brachten die bislang noch unbekannten Täter die Frau schließlich dazu, Geschenkkarten im Wert von mehreren Tausend Euro zu kaufen und deren Daten an die Betrüger zu übermitteln. Erst später fiel der Betrug auf und die Polizei wurde informiert. Das Zentralkommissariat 40 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Die Polizei warnt vor dem Hintergrund dieser Masche erneut eindringlich:

- Die Polizei würde niemals Geld von Ihnen fordern, um es in Sicherheit zu bringen oder zu verwahren. - Legen Sie sofort auf, wenn Sie eine Bandansage hören. - Drücken Sie keine Ziffer. - Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine sensiblen Daten heraus. - Folgen Sie keinen Aufforderungen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson zu Rate oder verständigen Sie die 110. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Sollten Sie auf die Masche hereingefallen sein, so erstatten Sie bei Ihrer örtlichen Polizei Anzeige. - Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell