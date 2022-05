POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zahlreiche Beanstandungen bei Verkehrskontrolle

Darmstadt (ots) - Nachdem in der Nacht zum Mittwoch (18.5.) mehrere Personen in der Landgraf-Georg-Straße in Streit geraten sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen gegen 1.30 Uhr in der dortigen Straße zwei Gruppen aufeinander. Die zunächst verbalen Streitigkeiten mündeten im Anschluss in eine handfeste Auseinandersetzung. Ersten ...

mehr