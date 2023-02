Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 24. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Schlägerei, eine Person schwer verletzt

Donnerstag, 23.02.20212, gegen 21:25 Uhr

Am Donnerstagabend ist es in Salzgitter, Pappelweg, Ecke Ütschenkamp, zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei und nach Zeugenangaben hätten drei bislang unbekannte Personen auf den 41-Jährigen auch mit einem unbekannten länglichen Gegenstand eingeschlagen. Das Opfer sei noch über den Boden geschleift worden. Die nicht weiter beschriebenen Täter seien im Anschluss in Richtung Ütschenkamp geflüchtet. Das schwer verletzte Opfer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen und Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell