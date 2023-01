Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Insgesamt fünf Firmenfahrzeuge in Heidkamp und Hebborn aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Montag (16.01.) auf Dienstag (17.01.) wurden insgesamt fünf Firmenfahrzeuge durch unbekannte Täter aufgebrochen.

Im Stadtteil Heidkamp wurden zwei Handwerkerfahrzeuge aufgehebelt. Zwischen Montag 16:00 Uhr und Dienstag 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter einen Ford Transit in der Straße Am Rübezahlwald auf, indem sie das Außenblech der rechten Schiebetür zur Ladefläche aufhebelten. Laut Angaben des Besitzers wurden insgesamt drei Materialboxen gefüllt mit Messing-Fittings entwendet. Der Wert der Beute wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Ebenfalls in Heidkamp wurde die Polizei am Dienstag gegen 07:30 Uhr zu einem weiteren Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug in der Heidkamper Straße gerufen. Zuvor hatte der Besitzer den Van am Vortag gegen 17:10 Uhr am Fahrbahnrand geparkt und verschlossen. Auch in diesem Fall wurde die rechte Seitentür beschädigt. Die Täter entwendeten eine Werkzeugtasche mit einem Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich.

Im Stadtteil Hebborn wurden insgesamt drei Firmenfahrzeuge durch unbekannte Täter aufgebrochen. In der Johannesstraße schnitten die Täter ein Stück der Schiebetür eines Ford Transits auf, welcher zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr am Fahrbahnrand geparkt stand. Aus dem Inneren wurden laut Angaben des Besitzers lediglich zwei Akkus für Baumaschinen entwendet.

Darüber hinaus wurden zwischen Montag 22:30 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr diverse hochwertige Geräte der Marke Stihl gestohlen. Das betroffene Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand der Hebborner Straße. Den genauen Wert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Zuletzt ereignete sich in der Straße In der Schlade ein weiterer Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs. Im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 13:30 Uhr zerschnitten die unbekannten Täter auch in diesem Fall ein Stück der Schiebetür und verschafften sich so Zugang zur Ladefläche. Angaben zu möglicher Beute konnte der Besitzer nicht geben.

In allen Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf. Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

