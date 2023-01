Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Toyota RAV 4 vor dem Haus entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu gestern (17.01.) in der Bachstraße in Schildgen einen Pkw von einem Stellplatz entwendet.

Der graue Toyota RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen GL-IH 2672 wurde von seinem Besitzer am Vortag gegen 15:10 Uhr auf dem Stellplatz vor seiner Wohnanschrift abgestellt.

Dabei fielen ihm zwei ihm unbekannte Männer auf der anderen Straßenseite auf, die in einem silbernen Ford saßen und rauchten. Ob die beiden Männer etwas mit dem späteren Verschwinden seines Pkw zu tun haben könnten, ist bislang unklar.

Am frühen Morgen gegen 06:20 Uhr musste der Besitzer des Toyota feststellen, dass sein Pkw entwendet wurde, obwohl er ordnungsgemäß verschlossen war. Ein Blick des Geschädigten in die App des Fahrzeugherstellers ergab wenig später einen Standort in den Niederlanden.

Der Pkw und die persönlichen Gegenstände des Geschädigten im Fahrzeuginneren dürften zusammen einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich haben.

Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Pkw eingeleitet. Sowohl die Fahrgestellnummer als auch die amtlichen Kennzeichen wurden in den polizeilichen Systemen zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer Hinweise zum Verbleib des Wagens oder zu den zwei verdächtigen Männern geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell