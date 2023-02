POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 23. Februar 2023:

Peine (ots) - Graffiti an zwei Gebäuden in Peine An zwei Stellen in der Peiner Kernstadt sind Farbschmierereien festgestellt worden. Da beide Sachbeschädigungen mit roter Farbe verursacht wurden, besteht möglicherweise ein Zusammenhang. Am 14.02. wurden mehrere Schriftzüge an einer Hauswand im Rosenhagen ...

mehr