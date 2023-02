Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 22. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Mittwoch, 22.02.2023, gegen 01:30 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Mittwochmorgen, gegen 01:30 Uhr, einen 66-jährigen Autofahrer der zuvor mit einem PKW in der Straße Schilfufer in Salzgitter unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Hierbei leistete der 66-Jährige erheblichen Widerstand. Verschiedene Strafverfahren, auch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Der Führerschein der 66-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Salzgitter Bad: Mülltonnen brennen, eine tatverdächtige Person festgenommen

Mittwoch, 22.02.2023, gegen 03:30 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Inhalt mehrerer in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter Bad abgestellter Müllcontainer von einem bis dahin unbekannten Täter entzündet. Nach einem Zeugenhinweis konnte ein tatverdächtiger Mann in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um 34-jährigen Mann aus Salzgitter. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell