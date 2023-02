Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 22.02.2023:

Peine (ots)

Verletzte nach Unfall an der Ilseder Mühle

Gegen 05:30 Uhr verunfallte am 22.02. ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer. Der Mann wollte vom Parkplatz an der Ilseder Mühle in Richtung Peine fahren und übersah dabei ein in gleicher Richtung fahrendes Auto. Um einen Zusammenstoß mit diesem Wagen zu verhindern, wich der 50-Jährige aus, kollidierte dadurch aber mit einem entgegenkommenden Kia. In dem Wagen war eine 56-jährige Frau aus Richtung Peine unterwegs. Beide Beteiligten wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Während der Unfallaufnahme ist die B444 kurzzeitig gesperrt gewesen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell