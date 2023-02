Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 21. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen / Denkte: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Samstag, 18.02.2023, 15:00 Uhr, bis Montag, 20.02.2023, 09:00 Uhr

Am vergangenen Wochenenden gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Cremlingen. Das Haus wurde offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Zum entstandenen Schaden und zum Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Am Sonntag, zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses in Denkte, Im Windhuck, auf. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und vorgefundener Schmuck entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell