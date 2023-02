Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 21. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbrüche

Freitag, 17.02.2023, bis Montag, 21.02.2023

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Einbrecher vergeblich ein Fenster zu einer Bildungsstätte in der Kattowitzer Straße in Salzgitter aufzuhebeln. Ein Eindringen fand nicht statt. Ebenso scheiterten der oder die Einbrecher mit einem Eindringen in eine Kindertagestätte im Otto-Hahn-Ring. Auch hier blieb es beim Versuch. In der Nacht von Sonntag auf Montag war eine Arztpraxis in der Swindonstraße Ziel von Einbrechern. Hier versuchten der oder die Täter ebenso vergeblich Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten Täter nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten einer Hilfsorganisation in Bruchmachtersen, Söhlekamp. Im Büroraum wurden Verschiedene Schränke aufgebrochen, auch ein Tresor ist angegangen worden. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher tatzusammenhang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell