Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit einem Streifenwagen der Bundespolizei zur Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Heute Morgen gegen 03.30 Uhr trafen die Uniformierten auf einen 36-Jährigen aus Syrien, als dieser auf der Brückenstraße in Görlitz unterwegs war. Die Überprüfung endete mit der Fesselung, als ans Licht gekommen war, dass das Amtsgericht Görlitz seit reichlich zwei Wochen mit einem Haftbefehl nach dem Intensivtäter fahnden ließ. Schließlich war dieser im April nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Dem Ange-klagten wirft die Staatsanwaltschaft Görlitz vor, sich innerhalb eines halben Jahres 33 Straftaten schuldig gemacht zu haben. Einer der vielen Vorwürfe lautet "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte". Im konkreten Fall hatte sich der Angeschuldigte aggressiv gegen eine polizeiliche Kontrolle durch Bundespolizisten an der Görlitzer Stadtbrücke gewehrt. Nachdem der Ermittlungsrichter den Haftbefehl in Vollzug gesetzt hatte, befindet sich der Mann nun in Untersuchungshaft.

