POL-SZ: Zeugenaufruf: Gefährliche Körperverletzung nach Fastnacht in Edemissen

Peine (ots)

Das spätere 22-jährige Opfer bietet nach Verlassen der Edemisser Fastnacht einem in der Bushaltestelle am Eingang der IGS Edemissen Sitzendem seine Unterstützung für den Heimweg an. Es treten zwei männliche Personen unbekannten Alters heran und verwickeln den 22-jährigen in ein Streitgespräch. Plötzlich und unerwartet erhält das Opfer von einer der Personen einen Faustschlag an die Schläfe. In der Folge wird das Opfer auf der Fahrbahn liegend getreten und geschlagen. Das Opfer erleidet Verletzungen und muss im Klinikum Peine behandelt werden. Tatzeit: Sonntag, 19.02.2023, ca. 03:10 Uhr

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail zu wenden an die Polizeistation Edemissen Tlf. 05176/97648-0 Mail: poststelle@pst-edemissen.polizei.niedersachsen.de

