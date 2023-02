Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 18. Februar 2023

Wolfenbüttel (ots)

Weddel: Einbruch in Einfamilienhaus

Dienstag, 14.02.2023, 10:30 Uhr - Freitag, 17.02.2023, 16:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter versuchten, sich im Zeitraum von Dienstag bis Freitag gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Weddel zu verschaffen. Da dieser Versuch jedoch misslang, erfolgte kein Eindringen in das Gebäudeinnere. Gegenstände wurden ebenfalls nicht entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die Polizei Cremlingen unter 05306/9322310 und die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Samstag, 18.02.2023, 03:40 Uhr

Polizeibeamte kontrollierten am frühen Samstagmorgen im Bereich der Salzdahlumer Straße einen 18-jährigen Fahrer einen Mercedes. Im Rahmen dieser Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Auffälligkeiten beim Fahrer wahr, die auf einen Alkoholkonsum hindeuten könnten. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Denkte: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freitag, 17.02.2023, 16:00 - 17:00 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße in Groß Denkte. Bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten Nissan Qashqai des Geschädigten. Dabei entstand ein Schaden am rechten hinteren Kotflügel. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise auf den Verursacher nehmen die Polizei Schöppenstedt unter 05332946540 und die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell