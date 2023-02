POL-SZ: Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 17.02.2023, 09:00 Uhr bis 18.02.2023, 09:00 Uhr

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbrüche im Gewerbegebiet Mittwoch, 15.02.2023, bis Donnerstag, 16.02.2023 In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Betriebe im Gewerbegebiet West, Wilhelm-Mast-Straße, in Wolfenbüttel ein. Zumindest in einem Fall wurden vorgefundenes Bargeld sowie mehrere Laptops entwendet. Zum ...

