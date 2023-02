Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 17.02.2023:

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Hohenhameln

Gegen 07:00 Uhr am 17.02. kollidierte der 75-jährige Fahrer eines Ford Kleinbusses in Hohenhameln mit einem Skoda. Der Ford-fahrer verlor aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel auf der B494 an der Einmündung Ackerrain. Anschließend stieß er mit dem Skoda eines 49-jährigen Gifhorns zusammen, der verkehrsbedingt warten musste. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in Kliniken in Peine und Hildesheim eingeliefert. Die Autos mussten fahruntüchtig abgeschleppt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren zur Menschenrettung ebenfalls im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die B494 zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell