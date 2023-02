Salzgitter (ots) - Salzgitter: Einbruch in Kindertagesstätte, Kirche und Geschäft Dienstag, 14.02.2023, bis Mittwoch, 15.02.2023 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte im Dürerring in Salzgitter. Innerhalb der ...

mehr