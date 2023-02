Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 16. Februar 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch in Kindertagesstätte, Kirche und Geschäft

Dienstag, 14.02.2023, bis Mittwoch, 15.02.2023

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte im Dürerring in Salzgitter. Innerhalb der Räumlichkeiten kommt es zu weiteren Beschädigungen an Türen, Fenstern und Schränken. Nach ersten Erkenntnissen wird vorgefundenes Bargeld sowie Elektrogeräte entwendet. Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten Täter auf bislang ungeklärte Weise in eine Kirche im Hans-Böckler-Ring. Innerhalb der Kirche wurden weitere Türen aufgehebelt, es wurde jedoch nach ersten Angaben nichts entwendet. Auch ein Geschäft in der Peiner Straße wurde von Einbrechern in dieser Nacht aufgesucht. Hier gelangten der oder die Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten. Die Räume wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld entwendet. Zum entstandenen Gesamtschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell