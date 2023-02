Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 16. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 15.02.2023, gegen 08:30 Uhr

Am Mittwochmorgen ist eine 40-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach übersah ein 22-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der Salzdahlumer Straße in die Straße Zum Gärtnerland die bevorrechtigte Radfahrerin. Durch den Anstoß zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht.

Ebenfalls beim Linksabbiegen in Heiningen in Richtung Flöthe übersah am Mittwoch gegen 06:35 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer einen entgegenkommen, bevorrechtigten PKW einer 53-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision wurde die 53-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

