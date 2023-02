Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 16.02.2023:

Peine (ots)

Auseinandersetzung mit verletzter Person in Vechelde

Am 15.02. ist die Polizei gegen 19:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Straße Am Schützenplatz nach Vechelde gerufen worden. Laut erster Meldungen soll bei der Auseinandersetzung ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen sein, weswegen gleich mehrere Streifenwagen den Einsatzort anfuhren. Bei Eintreffen stellten die Beamten einen 19-jährigen Mann fest, der mit einer Schnittverletzung rettungsdienstlich behandelt wurde. Weitere Beteiligte waren nicht vor Ort. Erste Ermittlungen führten dazu, dass ein 52-jähriger und ein 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Vechelde als Tatverdächtige in Betracht kamen und wenig später an ihrem Wohnort festgenommen werden konnten. Hintergrund der Auseinandersetzung könnten bereits länger andauernde Streitigkeiten sein, dies ist aktuell Teil der Ermittlungen. Der Verletzte wurde in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert, zu keiner Zeit bestand Lebensgefahr.

