POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 19. Februar 2023

Schladen: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Samstag, 18.02.2023, 02:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zu einer im Gewerbegebiet in Schladen gelegenen Tankstelle zu verschaffen. Die Täter ließen jedoch von der weiteren Tatausführung ab, so dass keine Gegenstände entwendet wurden. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden, die mehrere Täter bei der Tatausführung erkennbar machen. Die diesbezüglichen Ermittlungen sowie die Auswertung der gesicherten Spuren dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Schladen unter 05335/929660 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Groß Dahlum: Pkw kollidiert mit Baum - Eine Person schwer verletzt

Samstag, 18.02.2023, 04:00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Opel die Kreisstraße 12 zwischen Räbke und Groß Dahlum. Vermutlich wegen Übermüdung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dadurch wurde der Autofahrer schwer verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Am Pkw und am Baum entstand ein Sachschaden von ca. 11.000,- Euro. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Schladen: Zusammenstoß zwischen E-Roller und Fahrrad

Sonntag, 19.02.2023, 01:55 Uhr

Eine 52-jährige Fahrradfahrerin befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Königsberger Straße in Schladen als sie von einem bisher unbekannten Fahrer eines E-Roller überholt worden sein soll. Da dieser jedoch den Seitenabstand unterschätzte, kam es zur Kollision, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Der E-Roller-Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Da die Fahrradfahrerin jedoch unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,23 Promille ergab. Deshalb wurde dieser eine Blutprobe entnommen und sie wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Schladen unter 05335/929660 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

