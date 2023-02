Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 21.02.2023:

Peine (ots)

Diebstahl von Baumaterialien

Am Vormittag des 20.02. musste ein Bauherr im Neubaugebiet nahe des Peiner Klinikums feststellen, Baumaterialien gestohlen worden sind. Der 42-jährige zeigte an, dass zwei Paletten mit Kleber und Mörtel verschwunden seien. Der Diebstahl müsse über das Wochenende vom 18.02. -19.02. geschehen sein. Der gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Peine unter 05171-9990.

Verkehrsunfall in Wahle

Gegen 10:15 Uhr am 21.02. ereignete sich in der Ortschaft Wahle ein Verkehrsunfall, in dessen Folge mehrere Personen in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Ein 92-jähriger Toyota-Fahrer kollidierte auf der Fürstenauer Straße aus ungeklärter Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend schleuderte sein Wagen über die Fahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Audi eines 84-jährigen Mannes zusammen. Durch die Zusammenstöße wurde der 92-jährige leicht verletzt. Die Beifahrerin im Audi verletzte sich an der Hand. Alle beteiligten Personen wurden vorsorglich und zur Behandlung in Kliniken in Peine und Braunschweig eingeliefert. Die Straße musste zur Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell