Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 22.02.2023:

Peine (ots)

Graffiti an zwei Gebäuden in Peine

An zwei Stellen in der Peiner Kernstadt sind Farbschmierereien festgestellt worden. Da beide Sachbeschädigungen mit roter Farbe verursacht wurden, besteht möglicherweise ein Zusammenhang. Am 14.02. wurden mehrere Schriftzüge an einer Hauswand im Rosenhagen festgestellt. Das Mauerwerk ist durch die Farbe beschädigt worden. Am gleichen Tag sind in der Burgstraße an der Fassade des Ratsgymnasium Farbschmierereien festgestellt worden. Der Gesamtschaden steht aufgrund der möglicherweise aufwendigen Reinigung noch nicht fest. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Peine, unter 05171-9990.

