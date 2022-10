POL-PPRP: Sprengung eines Geldautomaten

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (18.10.2022) wurde der Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Osloer Weg gemeldet. Unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entwendeten vermutlich Bargeld in unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

