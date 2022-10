POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Freitag (14.10.2022) bis Dienstag (18.10.2022) kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Westendstraße. Die Polizei konnte vor Ort Lackabsplitterungen an der Wohnungstür feststellen, die auf ein Eindringen mittels spitzem Gegenstand hindeuten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

