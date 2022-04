Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Einbrecher nehmen Tresor mit

Am Dienstag erlangte die Polizei Kenntnis von einer Straftat in Nattheim.

Ulm (ots)

Am Dienstag um 15.30 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Zeuge einen Tresor im Wald bei Nattheim. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Unbekannte in den letzten Tagen in ein Einfamilienhaus im Spechtweg zu Gange waren. Zunächst brachen sie ein Kellerfenster heraus und gingen durch die Öffnung in das Gebäude. Im Inneren suchten sie nach Brauchbarem. Dafür wühlten die Täter auch in Schränken. Sie fanden elektronische Gegenstände, Geld und einen Tresor und machten die Gegenstände zu ihrer Beute. Dann flüchteten sie aus dem Haus und machten sich im Wald an dem Tresor zu schaffen. Die Polizei Nattheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07321/322430 zu melden.

Gegen Einbruch und Diebstahl können Sie sich schützen. Seien sie wachsam in ihrer Nachbarschaft und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken. Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

