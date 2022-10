Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchdiebstahl aus Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (18.10.2022) wurde die Polizei zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Transporter in der Mannheimer Straße gerufen. Unbekannte Täter hebelten die hintere Scheibe des Autos auf und entwendeten eine Hilti Baumaschine im Wert von ca. 1000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell