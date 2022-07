Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Alkoholisiert und zu zweit auf dem E-Scooter - Blutprobe

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20.07.2022) beobachteten Beamte der City-Wache gegen 00:40 Uhr eine 22-Jährige und einen 25-Jährigen, die vor dem Hauptbahnhof ordnungswidrig zusammen auf einem E-Scooter in Richtung Südstadt unterwegs waren.

An der Ecke Poppelsdorfer Allee/Prinz-Albert-Straße konnte der E-Scooter, der von beiden Personen gelenkt wurde, angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrenden gaben an, gerade in einer Bar gewesen zu sein. Mit beiden wurden daraufhin auf freiwilliger Basis Atemalkoholtests durchgeführt. Da diese bei dem 25-Jährigen einen Wert von rund 1,3 Promille sowie bei seiner Begleiterin rund 1,0 Promille ergaben, wurden beide zur City-Wache gebracht. Die Polizisten ordneten nun bei dem 25-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung im Ermittlungsverfahren an, die dann von einem Arzt durchgeführt wurde. Mit der 22-Jährigen wurde ein stationärer Atemalkoholtest gemacht, der für ein Ordnungswidrigkeitenverfahren notwendig ist. Nach der Anzeigenerstattung und Untersagung der Weiterfahrt konnten beide die Wache wieder verlassen. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Beachten Sie, dass die Nutzung eines E-Scooters unter Drogeneinfluss eine Straftat darstellen kann, die den Führerschein kosten kann. Ausführliche Infos zu Thema E-Scooter finden auf unserer Infoseite unter dem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/e-scooter-grenzenloser-spass

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell