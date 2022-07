Polizei Bonn

POL-BN: Friesdorf: Einbrecher nach Zeugenhinweis festgenommen - Licht einer Taschenlampe verrät Tatverdächtigen

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 19.07.2022, gegen 23:00 Uhr, fiel einem Zeugen in der Straße "Im Erlengrund" in Bonn-Friesdorf der Schein einer Taschenlampe innerhalb eines Einfamilienhauses auf - er alarmierte sofort die Polizei. Nachdem die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte das Grundstück des Hauses umstellt hatten, versuchte ein Tatverdächtiger aus dem Objekt über das Grundstück zu flüchten - der 32-Jährige wurde nach kurzer Nacheile gestellt und vorläufig festgenommen. Nach den ersten Ermittlungen hat der Beschuldigte in der Bundesrepublik keinen festen Wohnsitz.

Im Bereich der rückwärtigen Terrassentüre stellten die Polizeikräfte deutliche Hebelspuren fest - die Zimmer des Hauses wurden augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht. Die Bewohner des Hauses befinden sich aktuell in Urlaub.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

