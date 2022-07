Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 18 Kilometer

Soest (ots)

Am Dienstag, zwischen 01:33 und 04:08 Uhr, kam es zu einem Firmeneinbruch an der Lange Wende. Unbekannte Täter brachen das Rolltor zum Firmengelände auf. Dort knackten sie das Schloss eines Rolltors zur Lagerhalle auf und entwendeten 18 Kilometer Baustromkabel. Außerdem nahmen sie ein in der Halle abgestelltes Pedelec mit. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

